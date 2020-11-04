وركبت الـ x6 .. عمر كمال يتغنى بـ لغبطيطا

وعلق عمر كمال بقطع من أغنيتة "لغبطيطا" قائلًا:"وركبت ال x6".
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واختارت إدارة مهرجان برايتون الدولي الرابع، المطرب عمر كمال؛ لإحياء حفل ختام المهرجان، والذي يقام هذا العام فى أحد أكبر فنادق الغردقة، في الفترة من ٥ إلى ٧ نوفمبر المقبل، فى احتفال كرنفالى كبير يضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والمسابقات وغيرها.
وأعرب عمر كمال عن سعادته لاختياره لإحياء حفل ختام المهرجان هذا العام، ومن خلال تصويره فيديو، أعلن فيه عن مشاركته بالمهرجان وتم نشره عبر صفحات برايتون على مواقع التواصل الاجتماعى.
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