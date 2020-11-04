أشيك ثلاثة في مصر.. صلاح عبد الله يعلق على مباراة الزمالك والرجاء

وقال: "أشيَّك تلاتة في مصر يتمنون فوز الزمالك العظيم .. "برجاء" ماحدش يعُك بتعليق/وإلا فالبلوك العميق" ناشرا صورة تجمعه بكل من اللاعب حازم امام والفنان شيكو.
وانضم الفنان صلاح عبد الله كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "إسعاف يونس"، الذى يعد أولى بطولات الفنان محمد أنور المطلقة، ويتم عرضه على منصة watch it الرقمية المصرية خلال الفترة المقبلة.
ويجسد أنور من خلاله شخصية دكتور، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى.
مسلسل "إسعاف يونس" تدور أحداثه فى إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.
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