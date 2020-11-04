بمكياج لافت ..سلمى أبو ضيف تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

نشرت الفنانة سلمي ابو ضيف صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

و ظهرت سلمى أبو ضيف فى الصورة بمكياج لافت وبلوزة سمراء ملفتة .

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وتعد سلمي ابو ضيف من نجمات الفن والمشاهير اللاتي يحرصن على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الفخيمة أو الإطلالات الكاجوال اليومية.

وتعتمد إطلالات سلمي أبو ضيف على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، وتخطف الأنظار دائما بجمالها وأناقتها