ووجه المخرج عمرو سلامة نصائح الى رواد السوشيال ميديا المهتمين بمشاهدة المسلسل عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

قائلا :" مسلسل ما وراء الطبيعة سيكون متاحا على نتفليكس بعد ساعات، الخميس ٥ نوفمبر العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة الحبيبة. تمنياتنا جميعا كصناع للعمل لتجربة المشاهدة: المسلسل يتشاف بشكل شرعي وبالجودة الأفضل وعلى إنترنت سريع يعني من استطاع إليه سبيلا. ياريت يتشاف على شاشة كبيرة مش على هاتف محمول أو تابلت. تشوفه في غرفة مظلمة ومعلي الصوت، الصوت عامل مهم جدا ومؤثر في تجربة المشاهدة. ياريت بلاش أكل بقى وحوارات جانبية ورغي نركز علشان في ناس غلابة تعبوا في كل لقطة وإنت بتتفرج إفتح على نتفليكس الترجمة العامية المصرية علشان في مشاهد بلغات ثانية فتقرا الترجمة. لو إنت من محبي السلسلة فتوقع مبكرا إن ده منتج إبداعي مستقل لوسيط ثاني مش مطابق ١٠٠٪؜ لأحداث الروايات اللي أنا شخصيا من أشد المحبين لها من نعومة أظافري. أخيرا، لو إتفرجت وهتشارك برأيك، ياريت بلاش تحرق للي لسة ماتفرجش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كبرتوا الموضوع.. حملة سخرية من عمرو سلامة بعد نشره إرشادات لمشاهدة ما وراء الطبيعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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