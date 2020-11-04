نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها. وظهرت بها نرمين الفقي وهى تضع اللمسات الأخيرة قبل التصوير . اقرا ايضًا: يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3". حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة نرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد. وكانت قد نشرت نرمين الفقي فيديو لها مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي من مسلسل " بنات عمرى بعد وفاتها بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية. وعلقت نرمين الفقي على الفيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة" ياحبيبتي يا حبيبتي ربنا يرحمك ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من كواليس أحدث جلسة تصوير.. نرمين الفقي في إطلالة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.