حمزة العيلي يطالب الجمهور بالدعاء لـ نشوى مصطفى

حرص الفنان حمزة العيلي، على طلب الدعاء للفنانة نشوى مصطفى، بعد إصابتها بفيروس كورونا ونقلها إلى مستشفى العزل.
قال حمزة العيلي، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك": "دعواتكم الصادقة للفنانة الجميلة الإنسانة صاحبة القلب الكبير المحب لكل الناس نشوى مصطفى شفاها الله وعافاها اللهم إشفها وإشفِ كل مريض".
يذكر أن نجل الفنانة نشوى مصطفى أكد أنها استقلت قبل قليل سيارة إسعاف لنقلها إلى أحد المستشفيات، موجها الشكر إلى وزارة الصحة ونقيب الممثلين.
وكانت الفنانة بشرى تواصلت مع الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة لنقل الفنانة نشوى مصطفى إلى أحد مستشفيات العزل، كما تواصل معها أيضًا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.
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