سامر أبو طالب يتعاون مع هانى شاكر في أغنية جديدة.. شاهد

أعلن الملحن سامر أبو طالب، عن تعاونه مع الفنان هاني شاكر، في أغنية جديدة من المفترض الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونشر سامر، صورة جمعته بهاني شاكر، عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، وعلق عليها قائلًا :" قريبًا ان شاء الله مع النجم الكبير امير الغناء العربى الاستاذ / هانى شاكر".
يذكر أن تعاون سامر، مع عدد كبير من النجوم كان آخرهم الفنانة إليسا، في كل من أغنية "صاحبة رأي"، و"سمعني".
تقول كلمات أغنية "صاحبة رأي": "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".
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