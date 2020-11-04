أمنية حسن تصور "بنوتة" بين القاهرة والإسكندرية

تواصل المطربة الشابة أمنية حسن تصوير فيديو كليب لأغنيتها " بنوتة". وهي من كلمات سلمى رشيد وألحان وتوزيع إسلام رفعت وتم تسجيلها ف استوديو click sound وهندسة صوتية ل بيشوي مجدي.

وتقول أمنية أن الأغنية تصف حالة حب من بنت لحبيبها.

الفيديو من إخراج ميدو منيب وسيتم تصويره بين القاهرة والإسكندرية.

الأغنية سيتم طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليو تيوب.

كانت أمنية قد أحيت حفلا ناجحا منذ عدة أيام في ساقية الصاوي بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

وقدمت فيه مجموعة من أغانيها التي نالت تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي ملأ قاعة الحفل.

والاغاني التي غنتها هي "عن تجربة" كلمات احمد النجار والحان أمنية حسن. و"غلبني " كلمات احمد سامي والحان محمد جوليو، و"عشم ابليس" كلمات محمد ابراهيم والحان اسلام علي.

و"اهلي الذكريات" كلمات أمنية وألحانها وهي مهداة لجمهور النادي الاهلي الذي تشجعه.

و"بنت المليونير" كلمات احمد حلمي والحان أمنية أيضا.

وكانت أمنية قد بدأت الحفل بميدلي لانغام .. وتفاعل معه الجمهور. بالإضافة لتقديمها لميدلي شرقي لمطربين مثل محمد فوزي وعبدالوهاب و اسمهان و عبدالحليم و ليلى مراد.

شاركها الشاعر ضياء الرحمن ف الحفلة بالقاء قصيدتين "الشمس" و "المربعات" و شاركته ب اغنية "حي " ع المسرح.

الجدير بالذكر أن أمنية حسن من مواليد الكويت وعمرها ٣٠ سنة تخرجت من طب عين شمس دفعة ٢٠١٣.

وهي تغني منذ فترة طويلة ولم تكتفي بالغناء بل تهوى التمثيل أيضا وحصلت على جائزة أفضل صوت وأفضل ممثلة بجامعة عين شمس لفترات طويلة، واحترفت الغنا منذ عام ٢٠١٢، وكونت فرقتها عام ٢٠١٦ .

وتجمع أمنية في غنائها بين ألوان الموسيقى المختلفة من شرقي ل لاتين وجاز عربي.