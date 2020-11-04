بعد هزيمته في الانتخابات الأمريكية.. كاني ويست يطمح في الترشح للرئاسة في 2024

اعترف مغني الراب الامريكي كاني ويست بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الامريكية التي انطلقت منذ ساعات بعد حصوله على 57 ألف صوت في 12 ولاية أمريكية، وهو ما يعد رقما صادما.

ونشر كاني ويست عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر صورة وهو يصوت لنفسه في الانتخابات الأمريكية وعلق قائلا :" كاني ويست 2024"، في اشارة منه الى انه يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية مجددا.

وكان كاني ويست لم يتمكن من الالحاق التسجيل في باب الاقتراع بـ 50 ولاية امريكية بعد اعلان ترشحه في الرابع من شهر يونيو الماضي.

وأشارت اللجنة الانتخابية وفقا لموقع Politico إلى أن كاني ويست أخرج من جيبه الخاص 6 ملايين و 800 الف دولار أمريكي للإنفاق على الدعاية الانتحابية من فترة 17 يونيو الى 30 أغسطس.

ووفقًا لموقع “Politico” ، فان ويست أنفق حوالى6 مليون دولار على حملته الانتخابية حتى الآن، في حين لم تتجاوز حصة التبرعات فيها إلا 11 ألف دولار بحسب بيانات من لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية.