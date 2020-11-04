وعلقت درة، على الفيديو قائلة: "شكرا لكل أصدقائنا وأحبّائنا الذين شاركونا هذا اليوم الجميل الذي كان أجمل بوجودكم وكنتم الأهل والقلوب الصافية النقية. أحبّكم وأتمنى لكم كل السعادة دائما مثلما أسعدتونا".
وتابعت قائلة :"وشكرا على كل المباركات والتهاني من أهلي وأهل زوجي والأصدقاء والجمهور العزيز في تونس ومصر وكل الوطن العربي".
يذكر أن الفنانة درة نشرت تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تهاجم فيه كل من هاجمها بعد زواجها من رجل الأعمال هانى سعد خاصة بعد خروج العديد من الشائعات بأنها تعد الزوجة الثانية لزوجها.
وقالت درة في منشورها: أرجو من الجميع التوقف عن نشر أي شيء يخص حياتي الخاصة، أمي عندها انسداد فى الشريان وتعبت من إمبارح صحافة وضغط، ومنعتوها حتى من الفرحة ببنتها".
وأضافت: "دعوا الخلق للخالق ليس لأجلي، لأجل أمي على الأقل، اهتموا بموضوع آخر يا معشر الملائكة المزيفة فرغوا فيه سمومكم وأحقادكم وشكرا لكل الناس الجميلة والقلوب الصافية اللي فرحتلي ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرا.. درة تنشر فيديو جديدا من حفل زفافها على هاني سعد.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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