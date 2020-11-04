شكرا.. درة تنشر فيديو جديدا من حفل زفافها على هاني سعد.. شاهد

نشرت الفنانة درة، فيديو جديد من حفل زفافها على المهندس هاني سعد، من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "الإنستجرام".

وعلقت درة، على الفيديو قائلة: "شكرا لكل أصدقائنا وأحبّائنا الذين شاركونا هذا اليوم الجميل الذي كان أجمل بوجودكم وكنتم الأهل والقلوب الصافية النقية. أحبّكم وأتمنى لكم كل السعادة دائما مثلما أسعدتونا".

وتابعت قائلة :"وشكرا على كل المباركات والتهاني من أهلي وأهل زوجي والأصدقاء والجمهور العزيز في تونس ومصر وكل الوطن العربي".

يذكر أن الفنانة درة نشرت تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تهاجم فيه كل من هاجمها بعد زواجها من رجل الأعمال هانى سعد خاصة بعد خروج العديد من الشائعات بأنها تعد الزوجة الثانية لزوجها.

وقالت درة في منشورها: أرجو من الجميع التوقف عن نشر أي شيء يخص حياتي الخاصة، أمي عندها انسداد فى الشريان وتعبت من إمبارح صحافة وضغط، ومنعتوها حتى من الفرحة ببنتها".

وأضافت: "دعوا الخلق للخالق ليس لأجلي، لأجل أمي على الأقل، اهتموا بموضوع آخر يا معشر الملائكة المزيفة فرغوا فيه سمومكم وأحقادكم وشكرا لكل الناس الجميلة والقلوب الصافية اللي فرحتلي ".