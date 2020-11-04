بعد عودتها من مهرجان الجونة .. ريم العدل تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الاستايلست ريم العدل، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "فيسبوك".
وكتبت ريم: "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف. بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي".
واختتمت منشورها: "بس أنا هعزل نفسي كده كده؛ لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".
وأعلن عدد من النجوم، إصابتهم بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، كان أبرزهم الفنانة نشوى مصطفى التي تم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل.
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