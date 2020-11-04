ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي: جوزي بطل

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها مع زوجها أحمد العوضي: وعلقت قائلة: My hero

وهنّأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وشاركت ياسمين عبدالعزيز في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان 2020. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

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