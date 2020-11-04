بإطلالة فورمال .. سمية الخشاب تبهر متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة فورمال تكشف رشاقتها.

وعلقت سمية الخشاب على الصورة قائلًا: " If you don't believe in yourself, who will؟".

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وتشارك الفنانة سمية الخشاب مع النجم عصام كاريكا في عمل فني جديد، من المقرر طرحه في العام المقبل 2021.

يُذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.