بعد إصابتها بـ كورونا.. نجوم خالطوا ريم العدل في الجونة| يسرا ومنة شلبي الأبرز

أعلنت الاستايلست ريم العدل، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "فيسبوك".
وكتبت ريم: "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف. بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي".
كانت مصممة الملابس ريم العدل خالطت عددا كبيرا من نجوم الفن والسينما على رأسهم يسرا، منة شلبي، المنتج محمد العدل، مدير التصوير نانسي عبد الفتاح، بشرى، أحمد ادوود، اسلام إبراهيم، والمخرج عمرو سلامة، وغيرهم من ضيوف الدورة الرابعة من المهرجان.
وأعلنت قبل قليل الممثلة سارة عبد الرحمن عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي وخضوعها للتحليل.
مغنى الراب ويجز يعلن عن إصابته بفيروس كورونا بمهرجان الجونة
وأعلن مطرب الراب "ويجز" في وقت سابق عن إصابته من خلال خاصية الستورى بحسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وكتب: "يا جماعة أنا حللت كورونا، وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة، واحتكيت بناس كتير، وأرجوكم أى حد أحتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل ربنا يعافينا".
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