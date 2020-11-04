بعد إصابتها بـ كورونا.. نجوم خالطوا ريم العدل في الجونة| يسرا ومنة شلبي الأبرز

وكتبت ريم: "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف. بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي".

أعلنت الاستايلست ريم العدل، إصابتها بفيروس كورونا ، وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "فيسبوك".

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كانت مصممة الملابس ريم العدل خالطت عددا كبيرا من نجوم الفن والسينما على رأسهم يسرا، منة شلبي، المنتج محمد العدل، مدير التصوير نانسي عبد الفتاح، بشرى، أحمد ادوود، اسلام إبراهيم، والمخرج عمرو سلامة، وغيرهم من ضيوف الدورة الرابعة من المهرجان.

وأعلنت قبل قليل الممثلة سارة عبد الرحمن عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي وخضوعها للتحليل.