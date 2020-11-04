"لايف ستايلز ستديوز" تنهض بصناعة الموسيقي في زمن الكورونا

تستعد شركة "لايف ستايلز ستديوز " لطرح مجموعة من الأعمال الفنية فى الفترة القادمة مع مجموعة كبيرة من المواهب المصرية والعربية من بينهم مي فاروق فى عملين دفعة واحدة بعنوان "يا طير" و"اديني الحب"، والسورية فرح يوسف بعنوان "قطفتك زي وردة".

على الرغم من انهيار صناعة الموسيقي فى السنوات الأخيرة بسبب القرصنة الا أن شركة "لايف ستايلز ستديوز" لم تقف مكتوفة الأيدى أمام هذه الازمة وقدمت العديد من الاعمال الناجحة منذ انطلاقتها فهي تعمل على دعم المواهب الغنائية العربية وتسويقها إيمانًا منها برسالة الفن الراقي والمتميز.

ومع توقف العالم تمامًا بسبب أزمة كورونا فى بداية هذا العام الا ان الشركة قدمت مجموعة من الاعمال الناجحة هذا العام لعدد من المواهب الشابة فى مصر والوطن العربي منهم هايدي موسي ورنا سماحة ومروة ناجي وهادي اسود وهند سداسي ومحمد شاهين ومحمد نور ومحمد سرور وعمر كمال صاحب الاغنية الشهيرة "بنت الجيران" والذي قدمته الشركة فى رسالة تحفيزية وشكر للاطباء لما يبذلونه فى مواجهة ازمة كورونا من خلال عمل بعنوان "تحيا الجيش الابيض".

كما قدمت الشركة العديد من الاغاني الوطنية لمصر والعراق ولبنان وغيرها من البلدان العربية اخرها اغنية "عشانك يا مصر" بالتزامن مع احتفالات اكتوبر، واغنية "يا عراق" للفنانة اللبنانية فيفيان مراد والتي سبق لها وان غنت لمصر اغنية بعنوان "مصر عظيمة".