نشوى مصطفى تستنجد بعد عدم استجابتها للعلاج من فيروس كورونا:"بموت"

نشوى مصطفى الفنانة المصرية يبدو أنها تعاني بشدة مع أعراض فيروس كورونا بعد أن أعلنت أمس الثلاثاء إصابتها به، وأكدت أن أعراضه التي تعاني منها صعبة ولا يمكن الاستهانة بها.

نشوى مصطفى تعاني من أعراض فيروس كورونا

وأقلقت نشوى مصطفى اليوم، جمهورها على حالتها الصحية بعد أن نشرت تدوينة عبرت خلالها أن العلاج الذي تتناوله لم يحقق النتيجة المرجوة منه حتى الآن، وأنها تعاني بشدة مع الأعراض ولا تستطع تحملها.

نشوى مصطفى تطلب مساعدة أصدقائها

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نشوى مصطفى كتبت عبر حسابها على فيسبوك وقالت: "باموت حرفياً، بروتوكول العلاج ماعملش حاجة، حد يساعدني من وزارة الصحة ويقول لي أروح أنهي مستشفى"، لتنهال عليها التعليقات من أصدقائها، فبعضهم رشح لها عدة مستشفيات من أجل تلقي العلاج اللازم، وآخرون تمنوا لها الشفاء العاجل".

وكانت الفنانة المصرية قد أعلنت منذ ساعات إصابتها بفيروس كورونا، وقالت في رسالة وجهتها للجمهور: "ادعوا لي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت ارجوكم يعمل تحليل.. لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يارب ادعوا لي".

تفاصيل إصابة نشوى مصطفى ونجوم الفن بفيروس كورونا مؤخرًا

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ولم تكشف نشوى مصطفى تفاصيل إصابتها بالفيروس، خاصة إنها لم تتواجد مؤخراً في أي فعاليات فنية أو عامة مثل مهرجان الجونة، وتقدم حالياً نشوى برنامجها "بيت البلد" على إحدى القنوات الفضائية، والذي من المقرر أن يتوقف لحين شفائها وعودتها من العزل الصحي.

وانضمت نشوى مصطفى بذلك إلى الفنانين المصابين بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، وآخرهم المطرب ويجز الذي أصيب بالفيروس أثناء مشاركته في فعاليات مهرجان الجونة، كما شهدت الفترة الماضية الإعلان عن عدة إصابات بالفيروس بين النجوم، ومنها إعلان أسرة الفنان عاصي الحلاني عن إصابتهم بالكامل بالفيروس وتعافيهم منه مؤخراً، وكذلك الممثل اللبناني يوسف حداد، والفنانة شيماء سبت، إضافة إلى إعلان أمينة خليل ونيكولا معوض إصابتهما وشفائهما.