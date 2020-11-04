"كورونا والمشاهير"..نقل نشوى مصطفى للمستشفى بعد تدهور حالتها وتزايد أعداد المصابين بين نجوم مهرجان الجونة

تصدرت أخبار إصابات كورونا الوسط الفني منذ أمس، وذلك بعد إعلان عدد من النجوم إصابتهم بالفيروس وعلى رأسهم نشوى مصطفى والمطرب ويجز، قبل أن تعلن نجمة أخرى من مهرجان الجونة إصابتها.

تزايد إصابات نجوم مهرجان الجونة

وانضمت الممثلة الشابة سارة عبد الرحمن إلى قائمة النجوم المصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد مشاركتها في مهرجان الجونة مؤخراً، وأعلنت إصابتها في تدوينة لها على حسابها بفيسبوك وقالت:" أنا عملت تحليل كورونا و النتيجة طلعت ايجابي للأسف.. يا رب يهون على اي حد عنده/عندها كورونا و يا رب يشفي الكل".

سارة عبد الرحمن وويجز يعلنان إصابتهما بكورونا

وسبق المطرب ويجز الفنانة سارة عبد الرحمن في الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا أثناء مشاركته في مهرجان الجونة، ويعتبر أول النجوم الذين أعلنوا إصابتهم في مهرجان الجونة، وقال في تدوينته على انستقرام:" يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي.. أنا في الجونة بقالي فترة.. احتكيت بناس كثير.. فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا جميعا".

وسيطر القلق على الوسط الفني في الأيام الأخيرة بعد الحديث عن وجود عدة إصابات أخرى لم يعلن أصحابها عنها، وطالب البعض بضرورة عزل المتواجدين في مهرجان الجونة وإجراء اختبارات كورونا، ومنهم المخرج كريم العدل الذي قال في تدوينة له:"الكام يوم اللي جايين دول هنشوف فيهم ارتفاع عدد مرضى الكورونا من الوسط الفني بسبب مهرجان الجونة.. يا ريت اى حد كان في الجونة يعزل نفسه و يعمل مسحة الأول قبل ما يقابل اى حد.. اللهم بلغت.. اللهم فاشهد".

تدهور الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى

وأقلقت الفنانة نشوى مصطفى الجمهور اليوم بعد كشفها عن معاناتها الصحية، ونشرت استغاثة على حسابها بفيسبوك بسبب متاعبها، وقالت:" باموت حرفياً بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى اروح انهى مستشفى"، قبل أن ينشر ابنها آخر تطورات حالتها بتدوينة قال بها:" انا ابن نشوى باطمن كل الطيبين اللي بيدعو لامي وبلغتها من حضراتكم عشرات الآلاف من الدعوات الطيبة، احنا دلوقتى فى عربية الإسعاف فى طريقنا للمستشفى".

وكانت نشوى مصطفى قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا أمس وقالت:" ادعولى عملت اشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت ارجوكم يعمل تحليل.. لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يارب ادعولى".