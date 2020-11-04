تدهور الحالة الصحية لـ ميار الببلاوي ونجلها يناشد الدعاء لها ..بالصور

تدهور الحالة الصحية لـ ميار الببلاوي حيث دخلت الى أحد مستشفيات أميركا، وناشد نجلها جميع جمهورها وكل محبيها الدعاء لها وأرفق ذلك بصور مؤثرة لها من داخل غرفتها في المستشفى.

تدهور الحالة الصحية لـ ميار الببلاوي

نجل الفنانة المعتزلة ومقدمة البرامج ميار الببلاوي، أقلق الجمهور على صحة والده بعدما نشر مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك ظهرت فيها والدته وهي ترقد على السرير داخل احدى غرف المستشفى، كاشفاً عن تدهور حالتها الصحية وناشد الجمهور بالدعاء لها حيث كتب في تدوينته قائلاً :"أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي.. ماما في أمريكا وتعبانة أوي أسألكم الدعاء ليها أرجوكم".

ولم يكشف نجلها أي تفاصيل عن أزمتها الصحية او مرضها بإستثناء بأن تحتاج الدعاء بعد تأزم وضعها الصحي، بينما رجح البعض بأن تكون مصابة بفيروس كورونا بعدما بات هذا المرض يتنقل بسرعة كبيرة بين الكثير ومنهم المشاهير.

وتفاعل الجمهور مع منشور نجل ميار الببلاوي متمنين لها الصحة والسلامة وأن تستعيد عافيتها عاجلاً، وطلبوا من نجلها بأن يطمئنهم عن حالتها ويشرح لهم المزيد عن وضعها الصحي.

أزمات في حياة ميار الببلاوي

خلال السنوات الماضية تعرضت ميار الببلاوي لأكثر من أزمة صحية دخلت على إثرها للمستشفى، وبينها اجرائها عملية جراحية عام 2018 لم تكشف عن طبيعتها، وخضوعها لعملية جراحية في القلب في أحد مستشفيات لوس انجلوس اواخر عام 2017.

يشار الى أن ميار الببلاوي ولدت في محافظة أسيوط، مصر عام 1975، وبدأت التثميل عام 1992 من خلال مسلسل "الإمام أبو حنيفة النعمان" وفيلم "زوجتي والذئب". وتوالت بعدها مشاركتها الدرامية على مر السنوات، إلا أن اعتزلت الفن وارتدت الحجاب قبل سنوات قليلة.