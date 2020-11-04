"الزواج قريبًا وعقبال العايزين"..نسرين طافش تتحدث عن عريسها وماذا عن جنسيته؟!

النجمة نسرين طافش باتت محل اهتمام الجمهور منذ إعلانها قبل أيام عن خطوبتها، واستعدادها للزواج قريبًا خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، لكنها تصدرت الترند في الساعات الماضية بسبب انتشار بعض المعلومات عن زوجها المنتظر على مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة ارتباط نسرين طافش برجل أعمال خليجي

وكان قد تردد قبل ساعات أن الفنانة نسرين طافش، قد ارتبطت بأحد رجال الأعمال المشاهير بمنطقة الخليج، إلا أنها حرصت على توضيح الأمر، عبر حسابها على تويتر، ونفت المعلومات المتداولة عن عريسها. نسرين طافش قالت في تغريدتها على تويتر: "يسعد يوم الجميع.. أنا أول من صرحت عبر برنامج انسايدر مع الإعلامي الصديق إيلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني والرياضي والسياسي.. وهو ليس من إخوتنا وأهلنا من الخليج العربي كما أشيع".

نسرين طافش تستعد لدخول القفص الذهبي قريبًا

وأضافت نسرين طافش أنها على وشك الاحتفال بزفافها قريبًا، فقالت: "شاء الله أن يجمعنا باسم الحب سويًا والزواج سيتم قريبًا وعقبال العايزين"، ولاقت تدوينة الفنانة تفاعل عدد من جمهورها الذين حرصوا على تهنئتها بزواجها وتمنوا لها السعادة في حياتها.

وكانت النجمة نسرين طافش قد فاجئت الجمهور في لقاء لها مع برنامج "The Insider بالعربي" الذي يعرض عبر شاشة دبي، بالإعلان عن ارتباطها عاطفيًا، وذلك على هامش حضورها مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت نسرين في اللقاء إلى جانب الفنانة جومانا مراد، وقالت إنها حرصت على أن تبارك للأخيرة بتوأمها، لافتة بأن ذلك هو فأل خير لها وتمنت أن يرزقها الله بطفلين توأم مثل زميلتها.

نسرين طافش تعلن خطبتها وتتمنى إنجاب توأم

من جانبه قاطعها المذيع قائلاً: "الله يسمعنا الأخبار الطيبة"، لتعلق نسرين طافش وتؤكد أنه بالفعل هناك أخبار جيدة تخصها سوف تعلن عنها قريبًا عندما يتم الأمر رسميًا، من دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش هو مسلسل "الوجه الآخر" الذي شارك في بطولته كل من الفنان ماجد المصري وندا موسى وأحمد سعيد عبد الغني وأحمد سلامة ومادلين طبر ومحمد علي رزق وغيرهم، وهو من تأليف فداء الشندويلي ومن إخراج سميح النقاش.