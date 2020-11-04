تفاصيل فيلم سقراط ونبيلة.. يناقش قضية صراع الأجيال

أكد المنتج أشرف كمال أنه تم الانتهاء من تصوير نصف مشاهد فيلم "سقراط ونبيلة" تأليف عبدالفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي.
الفيلم من بطولة أشرف عبدالباقي وأحمد فتحي والراقصة دينا ومحمد فهيم وشريف أبوهميلة والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف، مشيرا إلى أن أغلب المشاهد المتبقية سيتم تصويرها خارجيا في مركز شباب الجزيرة وعدد من شوارع القاهرة.
وأوضح أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي لعرض فيلم "سقراط ونبيلة" تجاريا، لافتا إلى أنه يستعد لتقديم تجربة تليفزيونية جديدة من خلال مسلسل "بأمر الحب" تأليف فداء الشندويلي والمنتظر تصويره خلال الفترة المقبلة تمهيدا لعرضه في شهر رمضان.
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