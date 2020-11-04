زياد برجي يطرح أغنية الحب ضيعني .. فيديو

تقول كلمات الأغنية: "ما صدقش قلبي إني هعيش في بعادو وأنا مجروح .. قالي هيمشي وقلت يمشي هيجرى ايه يعني .. ما نعرفش قيمة الحاجة إلا يا قلبي لما تروح.. .. وعرفت قيمته لكن خلاص ما بقاش بيسمعني .. في حُب عادي بيتنسي وفي حب زي الروح.. ما أعرفش أنا ضيعتو ولا الحُب ضيعني".
ما حاستش أبدًا بالسعادة يا قلبي بعدو في يوم.. باين عليا الجرح مهما بداري وبخبي .. ومش فارقة مين فينا اللي ظالم ولا مين مظلوم.. أصل النهاية هيا هيا حبيبي مش جمبي .. صدق اللي قال إنو مافيش في الدنيا فرح يدوم.. وأهو خد معاه ضحكة سنيني وخد معاه قلبي".
أغنية "الحب ضيعني" كلمات الشاعر أمير طعيمة، والحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة.
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