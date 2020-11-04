مغنية الفيل الأزرق.. هند الراوي تطلق أغنية "الغربة" مع الباكستاني شهزاد

أطلقت المطربة هند الراوي أجدد أعمالها الغنائية "الغربة"، بشكل دويتو غنائي تعاونت خلالها لأول مرة مع الفنان الباكستاني العالمي شهزاد سانتو خان، مغني الفرقة الفرنسية Markus and Shahza.

وتعقب هذه الأغنية أصداء النجاح الجماهيري الكبير الذي حققته الراوي عبر تقديمها أغنية فيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني، للنجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري والمخرج مروان حامد، وحملت الأغنية طابع الموسيقى الأمازيغية الساحرة، واعتبرت ثاني تعاون على التوالي مع الموسيقار هشام نزيه الذي تولى مهمة وضع الموسيقى التصويرية للفيلم، بعد عملهما سويا على أغنية الجزء الأول من "الفيل الأزرق".

وتتعاون هند الراوي خلال أغنيتها الجديدة "الغربة" مع الباكستاني شهزاد سانتو خان، مغني الفرقة الفرنسية العالمية Markus and Shahzad، ويأتي الدويتو الجديد ضمن أغنيات ألبوم الفرقة الجديد "Janna Aana"، الذي تم إطلاقه رسميًا منتصف أكتوبر الجاري، ويضم في جعبته عشر أغنيات مختلفة، ويحمل في طياته مزيج موسيقي ساحر بين موسيقي القوالي الباكستانية الشعبية وبين لمسات من الإلكترونيك ميوزيك.

هند الراوى مطربة إسمعلاوية الأصل، وصل صداها للعالمية بكونها المغنية الرئيسية للفرقة الفرنسية العالمية Orange Blossom "اورنج بلوسوم" أو "زهر البرتقال"، وشاركت معها فى تقديم آخر ألبوماتها "تحت ظلال البنفسج"، كما قدمت مع الفرقة عشرات الحفلات والجولات الموسيقية فى مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الأربع الأخيرة، وتجهز حاليًا لإطلاق ألبوم جديد مع الفرقة الفرنسية المقرر ظهوره للنور مطلع العام المقبل.