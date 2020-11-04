أغنية جديدة عن نجيب ساويرس للمطرب محمد قماح.. صور

يستعد المطرب محمد قماح، خلال الفترة المقبلة لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "أنا مش نجيب ساويرس"، وذلك بعد تصويره في مدينة الشيخ زايد، وهو من إخراج إيهاب بهجت، ومدير التصوير جلال الزكي وإنتاج محمد قماح وباسم عبدالمنعم.

وتعود تفاصيل الأغنية عن رجل الأعمال نجيب ساويرس، ولكن بطريقة كوميدية حيث يقول المطرب محمد قماح للفتاة في الفيديو كليب :"عاوزه حد يكون معاه ماني، يعيشك عيشه فاني أنا مش نجيب ساويرس، تنزلي من البوجاتي وتدخلى على البزراتي"، وتلك الفتاة تطلب منه أموالا كثيرا خلال أحداث الفيديو كليب ولكن يرد عليها بسخرية بجملته الشهيرة "أنا مش نجيب ساويرس".

وجاءت فكرة الأغنية أن زوجة المطرب محمد قماح تحتاج لمتطلبات كثيرة في حين أنه لن تسمح ظروفه المادية بتوفير متطلباتها ليرد عليها بجملة "هو إنتي فكراني نجيب ساويرس ولا إيه" وتلك الفكرة جاءت من ذلك المنطلق حيث قام باسم عبدالمنعم مدير أعمال محمد قماح باستدعاء الشاعر أحمد مرزوق لكتابة الأغنية.

حيث أبدى رجل الأعمال نجيب ساويرس موافقته على كلمات الأغنية بعد طرحها عليه، حيث قام بتوفير اللوكيشن الخاص بالتصوير الفيديو كليب وهو الراعي الرسمي للفيديو كليب.