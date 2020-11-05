فيديو نجوى كرم تحتفل بعودتها للحفلات مع أصدقائها في دبي وزفة خاصة في استقبالها

نجوى كرم احتفلت اليوم بتواجدها في دبي لأول مرة منذ بداية العام، وذلك استعداداً لإحياء أولى حفلاتها في دبي هذا العام أيضاً بعد أزمة فيروس كورونا.

نجوى كرم في كواليس حفلها الأول بعد توقف كورونا

وسادت الأجواء الاحتفالية بعودة نجوى كرم للحفلات، منذ الدقيقة الأولى من وصولها إلى دبي أمس، حيث كان في استقبالها زفة خاصة وباقات من الورود، وعدد من أصدقائها ومحبيها للاحتفال بحفلها الاول بعد توقف طويل بسبب أزمة فيروس كورونا، وظهرت نجوى كرم في اللقطات التي نشرت لها في المطار وهي ترتدي الكمامة وتحمل باقات الورود وفي حالة سعادة بسبب الاستقبال الخاص بها.

نجوى كرم تحتفل بعودتها للحفلات بعد غياب

وعبرت نجوى كرم عن سعادتها بعودتها للحفلات بعد غياب طويل، وكذلك بسبب سفرها الأول لخارج لبنان وإلى دبي بسبب أزمة فيروس كورونا هذا العام، والتي أوقف جولاتها الفنية والحفلات منذ بداية العام، ونشرت نجوى كرم صوراً لباقة وروود خاصة من سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، فور وصولها إلى دبي.

ووجهت نجوى كرم الشكر لسالم الهندي على اللافتة الطيبة منه، وعبرت عن سعادتها بالاستقبال الخاص في دبي، وقالت:" شو حلو هالإستقبال.. هيك عوّدتنا دايما بملقاها، ونحنا تعوّدنا نكون عم نغنّي بظلّ جوانحها بكلّ الأوقات الحلوة"، ونشرت نجوى صوراً من العشاء الخاص مع عدد من أصدقائها في دبي، والذين واصلوا الاحتفال بتواجدها وعودتها للحفلات، ومن بينهم الإعلامية أنابيلا هلال.

نجوى كرم تخطف الأنظار في "ذا فويس سينيور"

وتحيي نجوى كرم حفلها الليلة الخميس في الساحة المفتوحة في منتجع الحبتور غراند في دبي، ويعتبر حفلها الأول هذا العام بعد حفلها في رأس السنة، ونشرت نجوى كرم في الوقت نفسه صوراً لإطلالتها الجديدة في حلقة نصف النهائي من برنامج "ذا فويس سينيور"، الذي تشارك به، وشوقت الجمهور للحلقة المقبلة والتي ستتضمن منافسة فريقها لاختيار المتسابقين المشاركين في الحلقة الأخيرة.

ويذكر أن آخر أعمال نجوى كرم في أغنية "بيروت" التي طرحتها في بداية الشهر الجاري، وحققت نجاح كبير على يوتيوب بتجاوزها المليون الأول في أيام قليلة من طرحها، وأطلقتها نجوى للتضامن مع الجمهور اللبناني بعد حادث بيروت مؤخراً، والأغنية من كلمات روجيه فغالي، وألحان وسام الأمير، وتوزيع داني الحلو.