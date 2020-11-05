فيديو ملخص الحلقة الخامسة من "The Voice Senior"..انطلاق المنافسات النهائية في البرنامج

The Voice Senior- ذا فويس سينيور إنطلق في مرحلته الأخيرة اليوم، بعرض الحلقة الأولى من مرحلة نصف النهائيات والحلقة الخامسة من البرنامج.

اشتعال منافسة مرحلة نصف النهائيات من The Voice Senior

وانطلقت الليلة الحلقة الخامسة من برنامج The Voice Senior، والتي حملت أجواء جديدة ببداية مرحلة المنافسات النهائية بين المتسابقين، وخصصت الحلقة لاختيار المواهب التي ستتنافس في الحلقة الأخيرة من فريقي هاني شاكر وملحم زين، وتختتم مرحلة نصف النهائي الأسبوع المقبل بتنافس فريقي سميرة سعيد ونجوى كرم.

هاني شاكر يختار فريقه في نهائي The Voice Senior

وبدأت المنافسات في الحلقة الخامسة من The Voice Senior بفريق هاني شاكر، وافتتح عبد العزيز بن زينة الحلقة بأداء قوي لأغنية "غرامك"، واستمرت المنافسة بتقديم ميرفت كامل أغنية "ان كنت ناسي" لهدى سلطان، وكذلك عرض قوي للمتسابق فيكين طاربينيان، واختتم العروض المتسابق بسام نصري بأغنية "امتى الزمان يسمح يا جميل"، واختار هاني شاكر في نهاية العروض عبد العزيز بن زينة ومرفت كامل، للتنافس في الحلقة الأخيرة.

ملحم زين يستقر على المنافسين في المرحلة النهائية

أما فريق ملحم زين، فبدأ بأداء قوي من المتسابق الحسين فضلاوي، وموال طربي للمتسابق رشيد الحاج، والمتسابقة نادية بو شمع التي قدمت "حيرتني بنية"، واختتم المتسابق عبدو باغي العروض بأداء قوي لموال "عيرتني بالشيب"، واحتار ملحم زين في النهاية الحسين فضلاوي وعبدو باغي للتنافس في الحلقة الأخيرة من برنامج The Voice Senior.

اشتعال منافسة الحلقات النهائية من The Voice Senior

وشهدت الحلقة عدة مواقف طريفة بين نجوى كرم وسميرة سعيد، بسبب استعدادهما لمنافسة فريقهما في الحلقة المقبلة، وكذلك شهدت الحلقة أداء ملحم زين لموال على المسرح بناء على طلب نجوى كرم، والتي مازحته بطلبها الانضمام إلى فريقه، وعلقت نجوى كرم بعد نهاية الحلقة وقالت:" الليلة خلصت مهمّة هاني وملحم، وبالحلقة الثانية دوري أنا وسميرة، ان شالله تكونوا استمتعتوا بالأغاني والأصوات الرائعة"، وقالت سميرة سعيد تعليقاً على الحلقة:" الليلة كان صعبان عليا هاني وكمان ملحم.. والأسبوع اللي جاي حكون بالمكان نفسه ولازم اختار."