قصي خولي يكشف مفاجأته الغنائية الجديدة "القصة كلا" مع إسماعيل تمر..بالفيديو

قصي خولي طرح فيديو كليب تجربته الغنائية الجديدة "القصة كلا" مع المطرب إسماعيل تمر على يوتيوب، وفاجأ الجمهور بالأغنية ومضمونها وكذلك بطريقة تصويرها المميزة.

قصي خولي يطرح أغنية "القصة كلا" ويفاجئ الجمهور

ونشر قصي خولي اليوم فيديو كليب أغنية "القصة كلا"، والتي تعتبر ثاني تجاربه الغنائية وكذلك ثاني أعماله مع إسماعيل تمر، وأعلن عن طرح الأغنية والكليب على يوتيوب اليوم وعلق قائلاً:"القصة كلا صارت على اليوتيوب.. بدي اسمع رأيكم و ان شالله تكون محفزة وتقدر تقدم شي حلو وتحط الفرح بقلوبنا".

قصي خولي يتلقى الإشادات في "القصة كلا"

وفاجأ قصي خولي الجمهور بتكراره لتجربة الغناء مرة أخرى من خلال "القصة كلا"، وبإجادته للراب في العمل، وتلقى الإشادات كذلك بسبب مضمون الأغنية التي حملت عدة رسائل اجتماعية وتشجيعية، بالإضافة إلى الروح الطريفة في الأغنية وطريقة التصوير والتي ظهرت وكأنها مأخوذة من الكواليس، وحملت أيضاَ عدة مشاهد راقصة ومبهجة بالإضافة إلى موسيقى متنوعة بجانب الراب.

وقال قصي خولي في لقاء سابق له مع برنامج "إي تي بالعربي" عن الأغنية، إنه في النهاية لا يطرح نفسه كمغني راب، ولكن يأخذ خط صغير من هذا النوع ويقدم نفسه به، ويقدم من خلاله الرسالة التي يريد توصيلها للناس، ووصف التجربة بالمختلفة عن تجربته الأولى في الراب بأغنية "سوري قديم"، والتي جمعته أيضاً بإسماعيل تمر.

قصي خولي في مسلسل "لا حكم عليه"

وعلى الجانب التمثيلي، يستمر الفنان قصي خولي في تصوير مشاهد مسلسله الجديد "لا حكم عليه"، والذي بدأه الفترة الماضية، وشوق الجمهور بأول صورة لشخصيته من العمل والتي ظهر بها بإطلالة مختلفة وغامضة، ويتعاون في المسلسل مع المخرج فيليب أسمر والعمل من إنتاج صادق الصباح، وبمشاركة عدة فنانات مثل فاليري أبو شقرا وكارول الحاج وكارين سلامة وغيرهم.

ويتكون مسلسل "لا حكم عليه" من 15 حلقة، ومن المتوقع أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية، وينتظر أيضاً قصي خولي تحديد موعد عرض آخر أعماله الدرامية "2020" مع نادين نجيم، والذي انتهى من تصويره هذا العام وتأجل عرضه في موسم رمضان الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.