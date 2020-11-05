درة تنشر كواليس ولقطات جديدة من حفل زفافها على هاني سعد في فيديو مبهر

القاهرة - دوت الخليج الأربعاء,04 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 - 23:57
درة واصلت احتفالاتها المميزة بزواجها من رجل الأعمال هاني سعد، ونشرت فيديو على حسابها بانستقرام كشفت به اللقطات الرسمية من حفل زفافها هذا الأسبوع.
درة تكشف كواليس حفل زفافها في فيديو مبهر
ونشرت درة على حسابها بانستقرام رسالة شكر إلى حضور حفل زفافها من الفنانين، وكذلك لكل من هنأتها على زفافها، وذكرت جميع الحاضرين من النجوم وقالت في رسالته:" شكرا لكل أصدقائنا وأحبائنا الذين شاركونا هذا اليوم الجميل، الذي كان أجمل بوجودكم وكنتم الأهل والقلوب الصافية النقية.. أحبّكم وأتمنى لكم كل السعادة دائما مثلما أسعدتونا.. وشكرا على كل المباركات والتهاني من أهلي وأهل زوجي والأصدقاء والجمهور العزيز في تونس ومصر وكل الوطن العربي".
درة تعلق على حفل زفافها على هاني سعد
وكشفت درة في الفيديو الذي نشرته على انستقرام كواليس ولقطات جديدة من حفل زفافها، منذ لحظاته الأولى والاستعدادات الخاصة بها، إلى الزفة والاحتفال مع الحضور بالزفاف، وكشف الفيديو عن احتفالات النجوم معها في لقطات مبهرة واحترافية، وكشفت أيضاً عن لحظات خاصة في الحفل مثل تأثرها الشديد في بداية الحفل وبكائها بالإضافة إلى لحظة ارتدائها لخاتم الزواج.
وعرض الفيديو جميع حضور حفل زفاف درة وهاني سعد وأبرزهم يسرا وعمرو يوسف وكندة علوش وأحمد السقا وزوجته مها الصغير ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وغادة عادل وإنجي علي وأروى جودة وبشرى ومحمود العسيلي وتامر حبيب وخالد الصاوي وإلهام شاهين وشريف رمزي وشام الذهبي وحنان مطاوع وجومانا مراد وغيرهم.
درة تحتفل بزواجها من هاني سعد
وكانت درة قد أعلنت زواجها من هاني سعد الإثنين الماضي، ونشرت صور من حفل عقد قرانها الذي تم في الجونة، وقالت في إعلانها عن الزواج:" الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات، تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا، ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان".
واحتفلت بزفافها في نفس الليلة في الجونة برفقة عدد كبير من نجوم الفن وفي أجواء مميزة وصاخبة، وتألقت درة في حفل زفافها بفستانين زفاف من تصميم زهير مراد، بالإضافة إلى فستان ثالث في نهاية الحفل من تصميم مهند كوجاك، وتصدرت بحفل زفافها مواقع التواصل في اليومين الماضيين بسبب هذا الحدث السعيد والأجواء المميزة في الحفل وطريقة الإعلان عنه.
أعداد مجلة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر درة تنشر كواليس ولقطات جديدة من حفل زفافها على هاني سعد في فيديو مبهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.