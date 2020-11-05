درة تنشر كواليس ولقطات جديدة من حفل زفافها على هاني سعد في فيديو مبهر

درة واصلت احتفالاتها المميزة بزواجها من رجل الأعمال هاني سعد، ونشرت فيديو على حسابها بانستقرام كشفت به اللقطات الرسمية من حفل زفافها هذا الأسبوع.

درة تكشف كواليس حفل زفافها في فيديو مبهر

ونشرت درة على حسابها بانستقرام رسالة شكر إلى حضور حفل زفافها من الفنانين، وكذلك لكل من هنأتها على زفافها، وذكرت جميع الحاضرين من النجوم وقالت في رسالته:" شكرا لكل أصدقائنا وأحبائنا الذين شاركونا هذا اليوم الجميل، الذي كان أجمل بوجودكم وكنتم الأهل والقلوب الصافية النقية.. أحبّكم وأتمنى لكم كل السعادة دائما مثلما أسعدتونا.. وشكرا على كل المباركات والتهاني من أهلي وأهل زوجي والأصدقاء والجمهور العزيز في تونس ومصر وكل الوطن العربي".

درة تعلق على حفل زفافها على هاني سعد

وكشفت درة في الفيديو الذي نشرته على انستقرام كواليس ولقطات جديدة من حفل زفافها، منذ لحظاته الأولى والاستعدادات الخاصة بها، إلى الزفة والاحتفال مع الحضور بالزفاف، وكشف الفيديو عن احتفالات النجوم معها في لقطات مبهرة واحترافية، وكشفت أيضاً عن لحظات خاصة في الحفل مثل تأثرها الشديد في بداية الحفل وبكائها بالإضافة إلى لحظة ارتدائها لخاتم الزواج.

وعرض الفيديو جميع حضور حفل زفاف درة وهاني سعد وأبرزهم يسرا وعمرو يوسف وكندة علوش وأحمد السقا وزوجته مها الصغير ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وغادة عادل وإنجي علي وأروى جودة وبشرى ومحمود العسيلي وتامر حبيب وخالد الصاوي وإلهام شاهين وشريف رمزي وشام الذهبي وحنان مطاوع وجومانا مراد وغيرهم.

درة تحتفل بزواجها من هاني سعد

وكانت درة قد أعلنت زواجها من هاني سعد الإثنين الماضي، ونشرت صور من حفل عقد قرانها الذي تم في الجونة، وقالت في إعلانها عن الزواج:" الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات، تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا، ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان".

واحتفلت بزفافها في نفس الليلة في الجونة برفقة عدد كبير من نجوم الفن وفي أجواء مميزة وصاخبة، وتألقت درة في حفل زفافها بفستانين زفاف من تصميم زهير مراد، بالإضافة إلى فستان ثالث في نهاية الحفل من تصميم مهند كوجاك، وتصدرت بحفل زفافها مواقع التواصل في اليومين الماضيين بسبب هذا الحدث السعيد والأجواء المميزة في الحفل وطريقة الإعلان عنه.