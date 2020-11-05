علقت المطربة كارمن سليمان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، على صعود نادى الزمالك إلى المباراة النهائية ببطولة دورى أبطال أفريقيا وملاقاة الأهلي؛ بعد فوزه على نادى الرجاء المغربي. وكتبت كارمن سليمان، "مبروك للزمالك والزمالكوية الصعود للنهائي.. أنا شجعت الزمالك لحد دلوقتي بس خلاص كده بقى النهائي مصري". تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على ضيفه الرجاء المغربي بأربعة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا. سجل أهداف المباراة ما لونجو للرجاء وفرجاني ساسي ومصطفى محمد هدفين للزمالك واختتم أهداف الابيض أشرف بن شرقي. وتقام المباراة النهائية، لدوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي يوم 27 نوفمبر الجاري، بعدما حدد موعدها الكاف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شجعت الزمالك بس خلاص.. كارمن سليمان تعلق على فوز القلعة البيضاء على الرجاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.