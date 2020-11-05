"كورونا ومهرجان الجونة"..الإصابات تتجاوز الـ 8 من الحضور ومطالبات بالكشف عن نتائج التحاليل!

توالت أخبار إصابات النجوم وحضور مهرجان الجونة بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من انتهاء المهرجان، وتسبب ذلك في حالة من القلق والجدل في الوسط الفني بسبب التكهنات حول وجود إصابات بالجملة بين حضور المهرجان.

مصممة ملابس تعلن إصابتها بكورونا في الجونة

وإنضمت مصممة الملابس المصرية ريم العدل إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا بعد مشاركتهم في مهرجان الجونة، ونشرت تدوينة لها على فيسبوك قالت بها:" رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسؤولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف.. بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي.. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية.. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة.. ربنا يسلّم الجميع".

ثلاث إصابات بكورونا معلنة من مهرجان الجونة

وتعتبر ريم العدل، ثالث شخصية تعلن إصابتها بفيروس كورونا بعد مشاركتها في مهرجان الجونة، وذلك بعد الفنانة سارة عبد الرحمن والتي أعلنت اليوم أيضاً إصابتها بتدوينة على فيسبوك وقالت:" أنا عملت تحليل كورونا و النتيجة طلعت ايجابي للأسف.. يا رب يهون على اي حد عنده/عندها كورونا و يا رب يشفي الكل".

المغني ويجز يكشف عدة إصابات بكورونا بين حضور الجونة

وكان المغني ويجز أول من أكد إصابته بفيروس كورونا بعد مشاركته بحفل غنائي في مهرجان الجونة، وكشف في مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة"، إن 6 من أصدقائه في الجونة أصيبوا بالفيروس أيضاً، وقال إن العدد الآخر من أصدقائه جاءت نتائجهم سلبية، وهو ما زاد من التكهنات حول وجود إصابات عديدة في مهرجان الجونة لم يعلن عنها، خاصة بعد حديث ريم العدل عن وجود أصدقاء لها أيضاً جاءت نتائجهم إيجابية.

مطالبات بالكشف عن إصابات كورونا في الجونة

وتزايد المطالبات داخل الوسط الفني بضرورة الكشف عن نتائج التحاليل، والإعلان عن عدد الإصابات الحقيقية، ومنهم الفنانة آيتن عامر والتي أثارت الجدل بتصريحاتها حول عدم إعلان البعض لإصابته، قبل ان تتراجع وتشير إلى تحريف تصريحاتها والتي كانت تقصد بها جميع المصابين وليس المتواجدين في الجونة فقط، ونفس الحال للفنانة إيمان السيد التي طلبت من زملائها الإعلان عن إصابتهم من أجل تحذير المخالطين ووقف دائرة العدوى للفيروس.