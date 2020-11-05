عرض فيلم The War With Grandpa في الهند 13 نوفمبر

تعرض دور العرض فى الهند الفيلم الكوميدى الامريكى The War With Grandpa وذلك يوم 13 نوفمبر الحالى.

الفيلم توقف عن العرض منذ عام 2018 بسبب أزمة شركة الإنتاج التي يمتلكها المنتج هارفي وينستون الذي اتهم بقضايا تحرش كثيرة، ما أدى إلى تعليق عرض الفيلم في الأسواق، ليعود بعد عامين لاكتساح شباك التذاكر.

الفيلم تدور أحداثه حول علاقة متوترة بين ابن وجده، إذ يضطر الطفل "بيتر" لمشاركة غرفته مع جده ولكنه يرفض ذلك ويحارب من أجل استعادة غرفته.

الفيلم يشارك فى بطولته ماريسا تومى و كريستوفر والكن و لورا مارانو و يوجين ليفي و خوليو سيزار تشافيز وليديا ستايسلينجر ومن تأليف ليزا أداريو و Tom J. Astle ومن إخراج تيم هيل.