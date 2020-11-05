في ذكرى ميلاد معالي زايد.. عدد زيجاتها ومشهد فاضح كاد يتسبب في سجنها

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة معالي زايد، التي قدمت عددا من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي بصفة عامة والمشاهد المصري بصفة خاصة.

تزوجت معالي زايد مرتين، الأولى كانت من مهندس لكن تم الانفصال بعد ثلاث سنوات، لتتزوج بعدها من الطبيب الذي عالجها من آلام "الزايدة الدودية"، ونشأت بينهما علاقة حب وارتبطت به وتزوجته، ثم انفصلت عنه في عام 1992، لتقرر بعدها عدم الزواج مرة أخرى.

وقالت في لقاء لها إنها ليست فأر تجارب للرجال، وحياتها سعيدة من دون رجل، وكانت تكفل طفلًا لعدم إنجابها أولادا.