لطيفة تهنئ حماقي بعيد ميلاده والأخير يرد: ما فيش منك ولا في طيبة قلبك

وكتب لطيفة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل سنة وانت طيب وبخير وصحة ونجاح يا أطيب قلب".
واحتفل الفنان محمد حماقي، أمس، بعيد ميلاده الـ44، وهو يعد واحدًا من ألمع المطربين في الوطن العربي.
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وكانت أولى أغانيه هي "الحلو يحب الحنية"، وصدرت فى ألبوم مجمع حمل اسم لقاء النجوم بمشاركة كل من محمد منير وحميد الشاعري وحنان.
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