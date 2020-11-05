فى عيد ميلاد داود حسين.. جنسيته الأصلية وتحوله إلى الكويتية

يحتفل اليوم الفنان داود حسين بعيد ميلاده الـ 62 والذى قدم عديد من الأعمال التى لاقت إعجاب الجمهور العربى.

نرصد 6 معلومات لا تعرفها عن داود حسين.

1-ولد داوود حسين مرتضى، في يوم 5 نوفمبر من عام 1958، بمنطقة “الصوابر” في الكويت. 2- باكستاني الأصل ولكنه لا يتطرق إلى ذلك الأمر كثيرًا في حواراته للصحافة، ولم يحصل على الجنسية الكويتية إلا في عام 2001 بمنحة من الشيخ جابر الصباح؛ وعن الفترة التي سبقت حصوله على الجنسية، صرح في حوار تليفزيوني سابق مع برنامج “يا هلا رمضان” على قناة “روتانا خليجية”، قائلًا “ولدت في الكويت ومنذ يومي وأنا متعلق بها، ولم أشعر يومًا أنني غريب على هذه الأرض، وانتمائي لها لا يتحدد بورقة أو وثيقة، فالانتماء داخل القلب”.