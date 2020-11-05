اصابه الفنانة نشوي مصطفي بفيروس كورونا

القاهرة _ دوت الخليج الاقتصادية

أكدت الفنانة المصرية “نشوى مصطفى، خبر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مطالبةً من جمهورها أن يقف بجانبها ويدعو لها بالشفاء.

وذكرت نشوى في تدوينة على موقع فيسبوك، أنها أجرت أشعة مقطعية على الرئة فتبين أنها مصابة فعلا بفيروس كورونا.

وطلبت الممثلة المصرية، وهي في الثالثة والخمسين من العمر، من كل شخص التقته خلال الفترة الأخيرة أن يبادر إلى إجراء فحص حتى يتأكد من عدم إصابته.

وأضافت أن مسألة كورونا ليست سهلة، وحثت الناس على عدم الاستهانة لأن الوباء عاد بقوة، حسب قولها.

ووصفت كورونا بـ”الألم الرهيب”، داعية ألا يكون من نصيب “عدو ولا حبيب”، ثم كتبت “ربنا يحافظ عليكم، يا رب ادعولي”.

وتلقت نشوى إثر إعلانها الخبر، العديد من دعوات الشفاء على صفحتها في موقع فيسبوك.

وكان عدد من الفنانين المصريين سبق وأعلنوا إصابتهم بالفيروس منهم المطربتان، نهال نبيل ونادية مصطفى، والممثلون مصطفى درويش، رولا محمود، إيمان العاصي، كريم قاسم ومحمد صلاح، وكل هؤلاء تعافوا تماماً من الفيروس، فيما توفيت الفنانة رجاء الجداوي متأثرة به

المصدر : https://medadpress.com/?p=1941