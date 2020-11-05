بعد كشفها حقيقة خطوبتها .. الجمهور يطارد نسرين طافش

تصدرت الفنانة نسرين طافش، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد كشفها حقيقة خطوبتها.

قالت نسرين طافش، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": يسعد يوم الجميع .. انا اول من صرحت عبر برنامج انسايدر مع الاعلامي الصديق ايلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني و الرياضي و السياسي".

وتابعت قائلة: "وهو ليس من اخوتنا و اهلنا من الخليج العربي كما اشيع .. شاء الله ان يجمعنا باسم الحب سويا .. والزواج سيتم قريبا وعقبال العايزين".