رانيا محمود ياسين: في ناس قريبة مني معزونيش في والدي

عبّرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن استيائها الشديد بسبب تجاهل بعض المقربين منها تعزيتها في والدها الفنان الراحل محمود ياسين.

وقالت رانيا، من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك" :" في ناس قريبه سواء على مستوى الزمالة او أصحابي ماعزونيش وأنا قصدي معزونيش يعني ما كلمونيش أو بعتوا رساله فقط لكن الحقيقه انا مش زعلانه منهم لأني مابقتش بزعل خالص".

وتابعت قائلة: "لكن مستغربه موقفهم حاسه زي ما يكونوا هنجوا أو أتأخروا على واجب العزاء فتنحوا وقالوا هنكلمها ازاي متأخر كده عموما تمام متشكرين " لا اراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

يذكر أن قالت رانيا محمود ياسين، إن هناك موقفا يثبت مكانتي عند والدي وهى اني قررت تسمية أخي "محمد" عمرو، ووالدي لم يعارضني في ذلك.

وأضافت رانيا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة اخيرة المذاع علي قناه اون أى، أن والدها كان فتى الشاشة الأول في مصر وكان يحمل السينما المصرية علي عاتقه وكان يحدثنا من الاستديو قبل ظهور الموابيل ليسألنا ماذا نريد.