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شاهد إطلالة أنيقة لنجوى كرم على انستجرام

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نشرت الفنانة نجوي كرم صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت نجوي كرم بإطلالة انيقة مرتدية فستاناً أصفر، مع تصفيفة شعر مستدلة و بسيطة.

كما أنها أكملت إطلالتها ببعض من المجوهرات الرقيقة و الأنيقة في كل من ايديها وأذنيها.

و كانت هذه الاطلالة من حلقة النصف نهائية من برنامج ذا فويس سينيور، و علقت علي الصور " اكتمل فريقي و الأصوات اخترتها بعناية خلال مرحلة الصوت وبس، هلأ صار وقت الجد! كلن أصوات حلوة بس قوانين البرنامج بتفرض علينا نختار اثنين من أربعة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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