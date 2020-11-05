بفستان أصفر .. شاهد إطلالة أنيقة لنجوى كرم على انستجرام

نشرت الفنانة نجوي كرم صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت نجوي كرم بإطلالة انيقة مرتدية فستاناً أصفر، مع تصفيفة شعر مستدلة و بسيطة.

كما أنها أكملت إطلالتها ببعض من المجوهرات الرقيقة و الأنيقة في كل من ايديها وأذنيها.

و كانت هذه الاطلالة من حلقة النصف نهائية من برنامج ذا فويس سينيور، و علقت علي الصور " اكتمل فريقي و الأصوات اخترتها بعناية خلال مرحلة الصوت وبس، هلأ صار وقت الجد! كلن أصوات حلوة بس قوانين البرنامج بتفرض علينا نختار اثنين من أربعة".