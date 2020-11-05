شاهد.. هدى المفتي بأحدث إطلالاتها عبر انستجرام

نشرت الفنانة هدى المفتي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت هدي بجاكيت شتوي وردي اللون، مع ارتداء حلق طويل باذنيها، و شعرها مرفوع إلى أعلى، خلف منظر من الشجر وأضواء النهار.

وتعتبر أحدث أعمال هدي المفتي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.