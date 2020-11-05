بملامح حزينة.. شيرى عادل من كواليس أمر شخصي

نشرت الفنانة شيرى عادل صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت شيري عادل في الصورة في كواليس مسلسلها الجديد أمر شخصي، حيث ظهرت بدون مكياج، وملامح حزينة.

وكانت الفنانة شيري عادل، قد صرحت بأنها مرت بظروف شخصية تسببت في تعطيل مسيرتها الفنية والابتعاد قليلًا عن الوسط الفني لأكثر من عام قبل أن تعود ببطولة مسلسل "أمر شخصي".

وأضافت شيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على التليفزيون المصري، أنها لم تفكر بعد زواجها من الداعية معز مسعود في اعتزال التمثيل لكنها كانت تنتظر دورا مؤثرا لتجسيده.

وتابعت شيري: "لم يشترط معز مسعود بعد زواجي منه اعتزالي التمثيل لكني انشغلت في الحياة الزوجية وابتعدت عن التمثيل وعندما عدت إلى الفن لم أجد موضوعا ينال إعجاب الناس قبل أن أشارك في مسلسل أمر شخصي".

وأوضحت شيري: "تحولت علاقتي بمعز مسعود بعد الانفصال إلى علاقة الاحترام بعيدًا عن الخلافات والمشكلات، والطلاق كان منذ أكثر من عام".