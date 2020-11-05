شاهد.. ريهام سعيد بإطلالة جديدة

نشرت المذيعة ريهام سعيد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهرت ريهام بميكب جريء، مرتدية بدلة سوداء، وبتسريحة شعر أنيقة، معلقة على صورتها "صباح الخير".
وعلق الكثير من المتابعين لها على موقعها الشخصي برد "أجمل الصباح"، و"منتظرين البرنامج"، ومن أبرز التعليقات كانت من النجمة منة فضالي "قمر".
وأثارت ريهام سعيد الجدل في الساعات الماضية بسبب إبداء رأيها في زواج الفنانة درة زروق، من رجل الأعمال المهندس هاني سعد، وعلقت بأن "الدين وصى بمراعاة شعور الست، وإن الدنيا دوارة".
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