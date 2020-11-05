يا أغلى الناس.. حلا شيحة تهنئ والدها بعيد ميلاده

هنأت الفنانة حلا شيحة، والدها الفنان أحمد شيحا بعيد ميلاده عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وكتبت: "كل سنة وأنت طيب يا أغلى الناس" مع مشاركة لصورته. وتشارك مؤخرا في فيلم الفيلم "مش انا" يقوم ببطولته تامر حسنى وحلا شيحة وماجد الكدواني وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق. وتدور أحداث الفيلم حول شاب يعاني من حالة نفسية ويتعرض للعديد من المصاعب في

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