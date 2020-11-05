بملامح رقيقة.. شاهد لطيفة بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور

نشرت الفنانة لطيفة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهرت لطيفة في الصورة بملامح رقيقة، ومكياج ناعم أبرز ملامحة الناعمة.
كانت النجمة التونسية لطيفة طرحت أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع أمين القلسي.
وتصدّرت الفنانة لطيفة مؤشرات بحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس".
يذكر أن آخر أعمال لطيفة ألبوم "أقوى واحدة" والذي ضم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، ووليد سعد، ومدين، ومونتي، وإسلام صبري، وحسام سعيد محمدي، ومحمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.
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