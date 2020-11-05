شاركت الفنانة أسماء جلال صورة لها جديدة مع متابعينها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام". وظهرت أسماء جلال بشعرها شديد السواد منسدلا على كتفيها، وتضع ميكب خفيف. وكان الفنان خالد منصور أول معلق لها على الصورة كاتبا "قمر". وتشارك اسماء جلال خالد منصور في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، وهو بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسماء جلال تشارك متابعيها عبر إنستجرام صورة جديدة.. وخالد منصور أول معلق لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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