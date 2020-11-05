آمال ماهر بإطلالة نهاية الأسبوع

شاركت الفنانة امال ماهر متابعيها صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها انستجرام وظهرت بتوب ابيض وبنطلون ابيض بسيط وانيق وتسريحة شعرها ضفيرة من الجنب، وتبدو بلوك بسيط يناسب عطلة نهاية الاسبوع كما يبرز جمالها ورشاقتها وعلقت "Have a very nice weekend " وتعد الفنانة امال ماهر القاسم المشترك في الاحتفالات والمناسبات الوطنية الهامة والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة. تمتلك صوتًا استثنائيًا يؤدي جميع المقامات استحقت به لقب "ملكة الغناء. اكتشفها أستاذ الموسيقى محمد المليجي الذي انتبه لموهبتها الكبيرة بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة ".

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