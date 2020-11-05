مصطفى الأغا يهنئ محمد حماقي بعيد ميلاده الـ44

غرد الإعلامي مصطفى الأغا عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر تهنئة بعيد ميلاد الفنان محمد حماقي. وكتب مصطفى الأغا "كل سنة وأنت في القلب"، ناشرا صورة له تجمعه مع محمد حماقي. ورد عليه محمد حماقي قائلا "شكرا يا مصطفي.. ربنا مايحرمني منك". واحتفل الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده الـ 44 أمس بعد وصوله لقمة نجوميته من خلال مشوار فني طويل بدأ عام 1997. كل عام وانت في ال❤️ #hbd @Hamaki pic.twitter.com/PMfYv2KHP3— #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) كل عام وانت في ال❤️ #hbd @Hamaki pic.twitter.com/PMfYv2KHP3 — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) November 5, 2020

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