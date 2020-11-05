تعرض على شبكة نتفليكس أولى حلقات مسلسل مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، وبالوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع " ما وراء الطبيعة".
ودشَّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ما_وراء_الطبيعة ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
وكشفت نتفليكس على موعد عرض الموسم الاول والذي يبدأ اليوم 5 نوفمبر 2020، حيث سيعرض المسلسل مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها،
ويأتي المسلسل من إنتاج كل من محمد حفظي وعمرو سلامة وهو المخرج والمنتج التنفيذي له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاشتاج #ما_وراء_الطبيعة يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.