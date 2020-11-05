هاشتاج #ما_وراء_الطبيعة يتصدر تويتر

تعرض على شبكة نتفليكس أولى حلقات مسلسل مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، وبالوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع " ما وراء الطبيعة".

ودشَّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ما_وراء_الطبيعة ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وكشفت نتفليكس على موعد عرض الموسم الاول والذي يبدأ اليوم 5 نوفمبر 2020، حيث سيعرض المسلسل مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها،

ويأتي المسلسل من إنتاج كل من محمد حفظي وعمرو سلامة وهو المخرج والمنتج التنفيذي له.