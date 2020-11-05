شاهد.. أحمد حاتم بإطلالة بدوية

نشر الفنان أحمد حاتم صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر أحمد حاتم في الصور بإطلالة بدوية في سيناء، مرتديا قميصا أصفر وشورت ازرق.

وعلق على الصور قائلا: "تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسة من جدام"، وهي كلمات أغنية بدوية شهيرة من فيلم "أبو علي".

وكان آخر أعمال الفنان أحمد حاتم في بطولة فيلم "الغسالة" مع هنا الزاهد، ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.