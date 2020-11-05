شيماء سيف تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر خلافها ومشاجرتها مع زوجة اللاعب شيكابالا نجم نادي الزمالك، إلا أن الفنانة المصرية شيماء سيف حسمت الجدل حول ذلك وأوضحت حقيقة ما يتم تداوله من خلال تدوينة على عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

شيماء سيف توضح حقيقة مشاجرتها مع زوجة شيكابالا

تداول نشطاء السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية أخبار عن وقوع مشاجرة حادة بين الفنانة شيماء سيف وزوجة اللاعب شيكابالا نجم نادي الزمالك حيث زعم البعض بأن شيماء قدمت التعازي لزوجة شيكابالا بوفاة الأخير، فشتمتها الأولى بكونها صدّقت الشائعات حول وفاة زوجها اللاعب شيكابالا.

شيماء سيف نفت كل ما تم تناقله من هذه الأخبار وعبّرت عن غضبها منها من خلال حسابها على انستغرام حيث أعادت نشر التصريح المفبرك لها وجاء فيه: "أنا صدقت أن شيكابالا مات لحد ما قابلت مراته وبقولها ربنا يصبرك لاقيتها بتشتمني".

وعلقت شيماء على التصريح المنسوب لها قائلة: "كدب كدب كدب بجد نفسي أعرف بتستفادوا إيه من الإشاعات ده أنا أصلا عمري مقابلتها غير في فرح وسلمنا واتصورنا بتألفوا الحاجات دي وتجيبوها منين".

أحدث أعمال شيماء سيف الفنية

على صعيد فني، انطلقت شيماء سيف في تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "بالقوة" الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة، وتم الاستقرار على الحكاية الأولى من العمل بعنوان "في بيتنا روبوت"، وسيتألف العمل من ثلاثة قصص مختلفة كل واحدة من 15 حلقة، ويشارك في البطولة هشام جمال، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، وليلى أحمد زاهر، وغيرهم.

شيماء سيف تطل كذلك ضيفة شرف فى فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا والنجمة منى زكي والعمل من إخراج أحمد نادر جلال.

يشار الى ان آخر أعمال شيماء سيف مسلسل "الزوجة 18" مع حسن الرداد والعمل من إخراج مصطفى فكري وعرض في رمضان 12019.