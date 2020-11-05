النجوم يطالبون بتكثيف الدعاء لـ نشوى مصطفى بعد تدهور حالتها بسبب فيروس كورونا

نشوى مصطفى تدهورت حالتها الصحية خلال الساعات الماضية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا مما استدعى نقلها إلى المستشفى، وقام العديد من النجوم بمساندة الفنانة المصرية ومطالبة الجمهور بالدعاء لها لتجاوز هذا الوضع الصحي المتدهور.

صلاح عبدالله يطلب الدعاء للفنانة نشوى مصطفى بعد نقلها إلى المستشفى

صلاح عبدالله الفنان الكبير نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة طالب فيها من متابعيه بالدعاء للفنانة نشوى مصطفى بعدما تأكدت إصابتها بفيروس كورونا ونقلها إلى المستشفى، وتمنى الفنان صلاح عبد الله أن يتم شفاء الفنانة المصرية التي أعلنت عن إصابتها بالفيروس خلال الفترة الماضية وتدهورت حالتها أمس بشكل سريع مما تسبب في طلبها المساعدة، فكتب صلاح عبد الله: "وقبل ما أنام أسألك ياذا الجلال والإكرام الشفاء العاجل والتام لحبيبتنا الطيبة قوي نشوى مصطفى دعواتكم وصباح الخير وتصبحوا على خير".

A post shared by (@salahabdallah123) on Nov 4, 2020 at 3:53pm PST

مها أحمد لنشوى مصطفى: "ربنا قادر على كل شيء وترجعى لبيتك وولادك"

مها أحمد الفنانة المصرية دعت للفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها على "انستجرام" بالشفاء وأن تعود لأبنائها وتتجاوز هذه الأزمة، وأكدت على أملها في شفاء زميلتها في أسرع وقت، كما طالبت من متابعيها بالدعاء للفنانة المصرية فكتبت: "ربنا يشفيكى ويعافيكى ربنا قادر على كل شيء وترجعى لبيتك وولادك وجمهورك وكل حبايبك دعواتكم"، فجر السعيد الإعلامية الكويتية نشرت كذلك عبر حسابها على "انستجرام" رسالة دعم للفنانة نشوى مصطفى وتمنت لها الشفاء وتجاوز الوضع الصحي الصعب الذي باتت عليه بعد تأكد إصابتها بكورونا فكتبت: "سلامات حبيبتي الفنانه الجميلة قلباً وقالباً نشوى مصطفى وماتشوفين الا العافية"، كما ساند الفنانة نشوى مصطفى كل من الفنان مجدي كامل، وسلاف فواخرجي، ومنى ممدوح، ورانيا محمود ياسين.

A post shared by (@mahaahmed_official) on Nov 4, 2020 at 12:38pm PST

تفاصيل إصابة الفنانة نشوى مصطفى بفيروس كورونا

نشوى مصطفى كشفت تفاصيل حالتها الصحية خلال الساعات الماضية بعد أن نشرت تدوينة عبر حسابها على "فيس بوك" أكدت من خلالها أن العلاج الذي خضعت له لم يحقق النتيجة المرجوة منه حتى الآن، وأنها تعاني بشدة مع الأعراض ولا تستطع تحملها، فقالت نشوى مصطفى: "باموت حرفياً، بروتوكول العلاج ماعملش حاجة، حد يساعدني من وزارة الصحة ويقول لي أروح أنهي مستشفى"، لتنهال عليها التعليقات من أصدقائها، فبعضهم رشح لها عدة مستشفيات من أجل تلقي العلاج اللازم، وآخرون تمنوا لها الشفاء العاجل، ولم تكشف نشوى مصطفى تفاصيل إصابتها بالفيروس، خاصة إنها لم تتواجد مؤخراً في أي فعاليات فنية أو عامة مثل مهرجان الجونة، وتقدم حالياً نشوى برنامجها "بنت البلد" على إحدى القنوات الفضائية، والذي من المقرر أن يتوقف لحين شفائها وعودتها من العزل الصحي.